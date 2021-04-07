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الدوري القطري: السيلية يتعثر امام ام صلال

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري القطري: السيلية يتعثر امام ام صلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 21 من ​الدوري القطري لكرة القدم​، سقط فريق ​السيلية​ امام مضيفه ​ام صلال​ بهدف نظيف، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حمد بن خليفة.

انتهى الشوط الاول لهذا اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني تمكن فريق اصحاب الارض من دخول اجواء اللقاء بحماس كبير حيث فرضوا سيطرتهم على الكرة ليخطفوا هدف الفوز الذي سجله اللاعب كايكي مورينو رودريغيز في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في ترتيب هذه البطولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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