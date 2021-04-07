الأهلي يواجه الرائد بمدرب جديد وإدارة غير مرغوب فيها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمجلس إدارة قديم غير مرغوب في استمراره، ومدير فني جديد، يستضيف الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم، نظيره الرائد في إطار مواجهات الأسبوع الـ25 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعاقد الأهلي قبل أيام مع الروماني لورينت ريجيكامب لقيادة الفريق في الجولات المتبقية لدوري المحترفين وكذلك في مشواره بدوري أبطال آسيا بعد أن أنهى علاقته بالمدرب الصربي فلادان ميلويفتش، فيما فشلت جهود أعضاء الجمعية العمومية والشرفيين في إقناع المجلس الحالي برئاسة عبدالإله مؤمنة في التنحي عن المهمة وتقديم استقالة تمهد الطريق أمام القادم لتولي زمام الأمور الإدارية.

ويحتل الأهلي مركزا محبطا لم يصل إليه في السنوات الأخيرة خصوصا في الجولات الأخيرة من الدوري، حيث يقبع بالمرتبة السابعة برصيد 35 نقطة، مقابل 29 نقطة للرائد صاحب المركز الـ 12.

وبعد أن كان منافسا على اللقب في جزء كبير من مشوار الدوري، تحول هدف الأهلي للمنافسة على مقعد مؤهل للعب بدوري أبطال آسيا، إلا أن ذلك أيضا قد يكون صعبا عليه بعد ضمان أحد المتأهلين لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (التعاون أو الفيصلي) الحصول على مقعد آسيوي بجانب أول وثاني الدوري كمقاعد مباشرة.

وتزداد حالة الترقب لدى أنصار الأهلي ما بين الرغبة في إظهار فريق جديد تحت قيادة إدارة فنية جديدة، وفريق قد يتراجع أكثر إلى الخلف في الترتيب العام لفرق الدوري في ظل الإحباط الذي يسيطر على اللاعبين وكذلك في ظل استمرار عدم حالة الرضا من اللاعبين على إدارة النادي، نتج عنها تلقي الفريق هزائم متتالية وصلت إلى 5 هزائم، آخرها من الفتح 1/ 4 في الجولة الـ24 الماضية.

أما الرائد الذي تعادل في الجولة الماضية أمام الاتحاد في بريدة 1/1، فهو الآخر على هاوية الهبوط ويطمح للهروب منها، لذلك يطمح إلى الفوز ويسعى لتحقيقه بكل قوة.