فهد بن جلوي عضوا بتنفيذي الآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخب المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي رئيسا للجنة التعليم الآسيوية وعضوا في المكتب للأعوام الأربعة المقبلة، خلفا للأمير عبدالعزيز بن تركي الذي عين نائبا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي. وعبر الأمير فهد بن جلوي عن سعادته بالثقة التي أولاها له المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة أحمد الفهد، مؤكدا سعيه للإسهام مع زملائه في لجنة التعليم برفع مستوى التعليم الآسيوي وتحقيق ما يطمح له الشباب الآسيوي.



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