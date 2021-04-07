العقدة والمدرب البديل دافعا الأهلي لمعانقة الانتصارات

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وتعادل الأهلي مع الاتحاد والعين بنتيجة واحدة (1-1)، ومن ثم خسر أمام كل من الشباب (0/ 3) والفيصلي (1/ 2) وضمك (1 /3) والنصر (1 /2) والفتح (1/ 4) ويواجه اليوم نظيره بالرائد الجولة الـ25، في مباراة تمثل عقدة تاريخية للرائد، فخلال مواجهاتهما الـ 25 في دوري المحترفين، لم يفز الرائد سوى 3 مرات وتعادل في مثلها، وخسر 19 مباراة.
ويتفاءل أنصار الأهلي بهذه المباراة خاصة أنها الأولى للمدرب الجديد ريجيكامب، حيث إن أغلب الفرق التي غيرت مدربيها في النسخة الحالية، كسبت المباراة الأولى تحت قيادة المدرب البديل.
فرق كسبت أول مباراة بمدرب بديل
- فوز النصر على الفيصلي 3-2 في الجولة الـ11 عقب تكليف هورفات بتدريب الفريق خلفا لروي فيتوريا
- تغلب الهلال على الاتفاق 3-1 في الجولة الـ19 عقب إقالة لوشيسكو وتكليف روجيرو ميكالي
- فوز الشباب على الاتفاق 1-0 في الجولة الـ12 عقب إقالة بيدرو كايشينيا وتكليف كارلوس هيرنانديز
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