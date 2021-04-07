شكرا لقرائتكم خبر العقدة والمدرب البديل دافعا الأهلي لمعانقة الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود آخر فوز للأهلي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الجولة الـ17، وكان على الوحدة عندما تغلب عليه 4-2، وبعدها لم يفز، حيث خاض 7 مواجهات، تعادل في اثنتين وخسر 5 لقاءات.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد والعين بنتيجة واحدة (1-1)، ومن ثم خسر أمام كل من الشباب (0/ 3) والفيصلي (1/ 2) وضمك (1 /3) والنصر (1 /2) والفتح (1/ 4) ويواجه اليوم نظيره بالرائد الجولة الـ25، في مباراة تمثل عقدة تاريخية للرائد، فخلال مواجهاتهما الـ 25 في دوري المحترفين، لم يفز الرائد سوى 3 مرات وتعادل في مثلها، وخسر 19 مباراة.

ويتفاءل أنصار الأهلي بهذه المباراة خاصة أنها الأولى للمدرب الجديد ريجيكامب، حيث إن أغلب الفرق التي غيرت مدربيها في النسخة الحالية، كسبت المباراة الأولى تحت قيادة المدرب البديل.

فرق كسبت أول مباراة بمدرب بديل

