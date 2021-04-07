بطولة لمتدربي ومتدربات التدريب التقني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة للأنشطة (النشاط الرياضي) أمس، تنظيم بطولة كرة القدم الالكترونية للمتدربين والمتدربات. وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة سلطان الصنيع أن البطولة انطلقت عن بعد، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسة وتستمر حتى منتصف شهر رمضان المبارك، مبينا أنها تضم التنافس في لعبة فردية وبطولة الكترونية FIFA 21.



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