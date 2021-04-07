شكرا لقرائتكم خبر عن كيبتشوغي ينقل تحضيراته للأولمبياد من هامبورج إلى إنشخيده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيختبر العداء الكيني إليود كيبتشوغي جاهزيته للدفاع عن لقبه في سباق الماراثون، ضمن أولمبياد طوكيو المقبل في مدينة إنشخيده الهولندية، بدلاً من هامبورغ الألمانية، بعد نقل سباق «أن أن ميشن»، بسبب قيود متعلقة بفيروس كورونا.

وبالإضافة إلى نقله من ألمانيا إلى هولندا، أعلن المنظمون الأربعاء أن السباق المخصص فقط للمشاركين ببطاقة دعوة، والمؤهل إلى الأولمبياد الصيفي الذي ينطلق في يوليو المقبل، سيقام بعد أسبوع من الموعد المقرر سابقاً، وذلك في 18 أبريل الجاري.

وفيما لا يبدو كيبتشوغي (36 عاماً) معنياً بحجز بطاقة التأهل إلى طوكيو، إلا أنه اعتبر السباق في ألمانيا خطوة مهمة في عملية التحضير للألعاب الأولمبية.

وكان حامل الرقم القياسي العالمي يسعى إلى تعويض حلوله ثامناً في ماراثون لندن في أكتوبر الماضي، وهي أسوأ نتيجة في مسيرته.

وستكون تجربته الوحيدة قبل خوضه الأولمبياد المؤجل من الصيف الماضي، بسبب تداعيات تفشي كورونا.

وتعيّن على منظمي السباق الذي يشارك فيه 70 عداء من النخبة إيجاد حلول بديلة بعد فرض قيود صحية قاسية في هامبورغ.

وعزا كيبتشوغي الذي حقق رقمه القياسي في برلين عام 2018 بزمن ساعتين ودقيقة و39 ثانية، تراجعه في لندن إلى الشدّ العضلي. وكان الماراثون الأول الذي يخفق الكيني في إحراز لقبه بعد سلسلة من 11 تتويجاً، من بينها أولمبياد ريو 2016، وذلك منذ حلوله ثانياً في برلين عام 2013.