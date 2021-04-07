شكرا لقرائتكم خبر عن حادث تايغر وودز بسبب السرعة الكبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان نجم الجولف العالمي الأمريكي تايغر وودز يقود بسرعة خطيرة بلغت 140 كلم في الساعة، أي أكثر من ضعف السرعة المسموح بها عندما تعرض لحادث سير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بحسب ما أعلنه قائد شرطة لوس انجلوس، الأربعاء.

وخرجت السيارة التي كان يقودها وودز عن المسار قبل ان تنقلب اكثر من مرة في منطقة رانشوس بالوس فيرديس بالقرب من لوس انجلوس، ما أدى إلى إصابته بكسر في ساقه اليمنى ورضوض عدة في أنحاء جسده.

وقال إليكس فيانويفا: «السبب الرئيسي للحادث هو القيادة بسرعة خطيرة وعدم القدرة على التحكم بها في أحد المنعطفات السرعة المقدرة كانت بين 84 و87 ميلاً في الساعة» (نحو 140 كلم في الساعة).

وكان وودز (45 عاماً) الفائز بـ 15 لقباً كبيراً يقود سيارته بمفرده في 23 فبراير في إحدى ضواحي لوس أنجلوس على طريق اشتهرت بالحوادث المميتة، حينما اصطدمت سيارته بحاجز الفصل الوسطي وعبرت إلى الممر المعاكس، قبل أن ترتطم بشجرة وتنقلب مرات عدة، ليعاني كسوراً في الرجلين إلى تحطم الكاحل.

خضع لعملية جراحية لتثبيت قضيب في عظمة الساق واستخدام «مجموعة من المسامير والدبابيس» لتثبيت قدمه وكاحله.

ويعتبر وودز أحد أنجح لاعبي الغولف على الإطلاق ، وقد فاز بـ 15 بطولة كبرى ، وحقق عودة مذهلة من سلسلة من الإصابات التي هددت مسيرته وتخطى المشاكل الشخصية للفوز بلقب الماسترز عام 2019، محرزاً أول ألقابه الكبرى منذ بطولة أمريكا المفتوحة عام 2008.

وسبق للنجم العالمي وودز أن تصدر العناوين بسبب حادث سير آخر أواخر عام 2009 خارج منزله الفخم في فلوريدا، ما أثار سلسلة من الاكتشافات الفاضحة التي قضت على زواجه وتسببت في تشويه صورته.