شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفتح تحقيقات إثر شكوك في التلاعب بنتائج المباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فُتحت في تونس تحقيقات وتم تعليق عمليات المراهنة من باريس إثر تواتر شكوك حول نتيجة مباريات في الدوري التونسي لكرة القدم.

وعلقت الهيئة الوطنية للرهان الرياضي في فرنسا، الثلاثاء، عمليات المراهنة على مباراة في الدوري التونسي التي تجمع، الأربعاء، اتحاد بن قردان في الملعب التونسي. ولم تقدم الهيئة أسباب اتخاذ القرار المعلن في موقعها في الإنترنت.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أكد في بيان سابق أنه «بعد شبهة تلاعب نتيجة مقابلة الشبيبة الرياضية القيروانية والاتحاد الرياضي في بنقردان، تقررت إحالة هذا الملف للجنة الأخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم لاتخاذ ما يتعين».

ولحقت نادي اتحاد بن قردان، صاحب المركز الثالث راهناً في ترتيب الدوري والصاعد إلى دوري النخبة في 2015، شبهات في مباريات سابقة.

وتم توقيف ثلاثة أشخاص في سبتمبر 2019 في مدينة نيس جنوبي فرنسا بتهمة التلاعب بنتائج المباريات. وفتح الاتحاد التونسي للكرة تحقيقاً في نتيجة مباراة في الدوري المحلي من الدرجة الثانية، جمعت المستقبل الرياضي بالمحمدية، والنجم الرياضي الرادسي، انتهب بنتيجة 7 مقابل 7 في 29 مارس الماضي.

وتعيش العديد من الأندية الرياضية التونسية الناشطة في الدوري المحلي صعوبات مالية، ولم يتمكن بعضها من سداد رواتب ومستحقات اللاعبين جراء تداعيات أزمة جائحة «كوفيد ـ 19» والقيود التي تم فرضها على الأنشطة الرياضية.

ويحظر إلى اليوم حضور الجماهير داخل الملاعب منذ استئناف الدوري نشاطه نهاية عام 2020.