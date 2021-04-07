بالفيديو.. كوكا يحرز هدفا عالميًا ويقود فريقه لتعادل في كأس اليونان

الشارقة - اميمة ياسر - قاد المهاجم المصري أحمد حسن كوكا فريقه أولمبياكوس اليوناني لتحقيق تعادل مثير ضد باس غيانينا 1-1 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على "استاد زوسيمادز".

وتأتي المباراة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس اليونان، حيث جاء الهدف من كرة مقصية نفذها بشكل خرافي.

ولعب كوكا من بداية المباراة وقد أدرك هدف التعادل للعملاق اليوناني في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد أن تقدم أصحاب الأرض بركلة جزاء عبر اللاعب رودريجو قبل نهاية الشوط الأول. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

جدير بالذكر أن مباراة الاياب بين الفريقين ستقام يوم 27 إبريل الجاري على ملعب " ملعب كارايسكاكيس"، حيث يحتاج رفاق كوكا للتعادل السلبي أو الفوز بنتيجة 1-0 فقط من أجل التأهل.

كوكا يمتلك مسيرة رائعة في أوروبا حيث خاض مع ريو آفي 98 مباراة سجل 32 هدفًا، قبل أن ينتقل لسبورتنج براجا البرتغالي، وشارك معه في 108 مباراة وسجل 25 هدفا، وانتقل إلى أولمبياكوس اليوناني على فترتين الأولى معارًا، والثانية بشكل نهائي وشارك معه في 76 مباراة وسجل 35 هدفا في مختلف البطولات.

كما شارك كوكا مع المنتخب في 26 مباراة دولية وسجل 5 أهداف، وله هدفين في كأس العالم للشباب 2013 مع منتخب مصر.