بيسّينا ينضم إلى لائحة المصابين بكورونا في منتخب إيطاليا

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ميلانو: انضمّ لاعب وسط أتالانتا الدولي ماتيو بيسّينا الاربعاء إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد أفراد المنتخب الإيطالي الذين التقطوا العدوى إلى ثمانية، بعد التحاقهم بصفوفه للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وأكد نادي أتالانتا ان "نتيجة اختبار بيسّينا جاءت ايجابية لكوفيد 19"، مضيفا ان اللاعب البالغ 23 عاما "لا يعاني من عوارض ودخل في حالة عزل".

وظهرت عوارض كورونا على العديد من اللاعبين الدوليين لمنتخب إيطاليا باشراف المدرب روبرتو مانشيني خلال النافذة الدولية الاخيرة.

وقد تمّ منذ حينها تأكيد اصابة سبعة لاعبين هم: ليوناردو بونوتشي وفيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، ماركو فيراتي وأليساندرو فلورنتسي (باريس سان جرمان الفرنسي)، فينتشنتسو غريفو (فرايبورغ الالماني) وحارس المرمى أليسيو كرانيو (كالياري). كما اشارت تقارير إعلامية محلية الى ان نتيجة حارس مرمى تورينو سالفاتوري سيريغو جاءت إيجابية.

وكان الاتحاد الإيطالي للعبة أعلن عن اصابة أربعة من أعضاء من الجهاز الفني للمنتخب عقب المباراة الثالثة الاخيرة في التصفيات أمام ليتوانيا (2 صفر) في 31 آذار/مارس الماضي.

مواضيع قد تهمك :