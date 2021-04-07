شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك محمد هلال يقود دجلة لهزيمة البنك الأهلى 4\2 فى مباراة مثيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق وادى دجلة على نظيره البنك الاهلى بنتيجة 4\2 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز ، والتى شهدت ندية و اثارة بين الفريقين .

سجل الأهداف لفريق دجلة محمد هلال ثلاثية فى الدقائق 2 و 76 ،و 88 وأحمد عاطف فى الدقيقة 92 ، بينما سجل للبنك الاهلى أحمد على هدفين فى الدقيقة 21 و 79 .

تقدم محمد هلال لوادي دجلة في الدقيقة 2 ، و حاول البنك الاهلى ادراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 21 من زمن اللقاء ،لينتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، وفى الشوط الثانى سجل محمد هلال ثانى اهدافه، ليتعادل أحمد على مرة اخرى ، بالدقيقة 79 ، ، ولم يكتفى هلال بالثنائية ، ليسجل ثالث أهدافه بالدقيقة 88 ، ليرد عليه أحمد عاطف لاعب دجلة بهدف فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع محرزا الهدف الرابع .

ورفع وادى دجلة رصيده الى النقطة 16 بالدورى ، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 8 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 14 ، بعدما لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثمانية مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.