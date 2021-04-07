شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكي دانييل يحرز ذهبية سلاح الشيش للناشئين ببطولة العالم مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج الأمريكي دانييل زانج بذهبية منافسات الفردي لسلاح الشيش للناشئين ببطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل 2021، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحصل دانييل على الذهبية والمركز الأول بينما حصد الكوري الجنوبي هيونبين آن الميدالية الفضية وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية كلا من الكوري الجنوبي سيونجبين لي والأمريكي تشيز إيمير.

وتقام غدا الخميس منافسات الفرق لسلاح الشيش للشباب والشابات.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.