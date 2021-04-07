شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يُغادر مران بيراميدز بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتمكن عمر جابر لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من استكمال التدريبات مع فريقه فى المران الذى أقيم مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوى، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى في التاسعة مساء الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.

وأشتكى عمر جابر من ألام فى القدم خلال مشاركته فى المران، ولم يتمكن اللاعب من استكمل التدريبات ويغادر أرض الملعب، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات غدًا، وموقفه من مواجهة الرجاء المقبلة.

ويعانى عمر جابر من عظمة زائدة فى أصبع قدمه الأكبر، مما يُسبب له ألام، ويحتاج اللاعب للحصول على حقنة مسكنة حتى يتمكن من المشاركة مع فريقه.

بيراميدز كان خسر من الرجاء المغربى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على ملعب محمد الخامس، فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز الرجاء بهدفين دون رد، لتصبح تلك الهزيمة الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

ويقود مباراة بيراميدز والرجاء المقبلة طاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم هيليدر مارتينيز، ويعاونه سانشيز أوليفيرا المساعد الأول، ودا سيلفا جوليو المساعد الثاني، وجواو مواندا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، والمنسق العام من غانا مارك أدو، والمنسق الأمني روفين ليبيريا من مدغشقر، بينما يراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.