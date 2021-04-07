شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات و احداث شغب فى قمة الاهلى و الزمالك لكرة السلة تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صالة الشرقية للدخان التى أقيمت عليها مباراة الاهلى و الزمالك فى بطولة الجمهورية لكرة السلة تحت 20 سنة ،أحداث شغب ، ومشادات بين لاعبى الفريقين ، بعد نهاية اللقاء ، و الذى أسفر عن فوز الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 79\81 .

بعد أن أطلق الحكم صافرة النهاية قام ياسين ياسر لاعب الزمالك بالحديث بطريقة غير لائقة مع لاعبى الأهلى ، و نشبت المشادة ، ليتطور الأمر ، و يشتبكون داخل صالة المباراة ، و يتم تدخل الأجهزة الفنية لفض الاشتباك و انهاء المشادة .

فاز فريق كرة السلة بالنادى الاهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 81\ 79 ، فى منافسات بطولة الجمهورية لفرق تحت 20 سنة ، باللقاء الى شهد ندية كبيرة ، حيث جاءت نتيجة الفترات كالتالى، 22\14 ، 33\32 للزمالك، 50 \ 47 للزمالك ، وفى الفترة الرابعة استطاع الأهلى أن يغير مسار المباراة لصالحه، وينتهى الوقت الاصلى للقاء بالتعادل 71\71 .

تم اللجوء الى شوط اضافى لحسم الفريق الفائز، و سيطرالأحمر على المباراة، لتنتهى المواجهة بينهما بفوز الأهلى 81\79 .