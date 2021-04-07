شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي والمصري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى تشكيل فريقه للقاء المصرى البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم فى الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى، والتي يبحث فيها جلال عن تحقيق الفوز الأول مع الدراويش بعد توليه المهمة خلفا لدراجان.

التشكيل شهد مجموعة من التغييرات أبرزها عودة أرى بابل بجانب محمد عمار حيث جاء كالتالى:

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. حسين السيد ، مروان ضحراوى ، محمد عمار ، عبد الله جمعة

خط الوسط .. محمد حسن ، محمد عادل

أمامهما .. أرى بابل ، أحمد مدبولى

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى ، أحمد كاستيلو ، محمد صادق ، عمر الوحش ، عماد حمدى، نادر رمضان ، مصطفى فارس ، عبد الرحمن مجدى ، أحمد مصطفى .

في المقابل أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تسكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في ديربي القناة المقرر انطلاقه بعد قليل في الجولة 18 بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: حجاج عويس وعمرو موسى واحمد شوشة وحسن علي

خط الوسط: إيمانويل ايزي وفريد شوقي ومصطفى سلطان وعمر كمال

خط الهجوم: أحمد رفعت وأحمد جمعة

ويجلس على مقاعد الاحتياطي: احمد شديد وكريم العراقي واسلام صلاح وجريندو وسعيدو سيمبوري وعنتر وكازادي واسلام عطيه ودعدور.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.