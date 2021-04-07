شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى شارك أمام الرجاء مصابًا.. واللاعب يغيب عن تدريبات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب رمضان صبحى جناح فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن التدريبات الجماعية التى خاضها فريقه مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى.

ولم يشارك رمضان صبحى فى التدريبات الجماعية لفريقه التى أقيمت مساء اليوم، بسبب معاناته من الإصابة التى تعرض لها قبل مواجهة الرجاء التى أقيمت الأحد الماضى فى المغرب.

وكشف مصدر مطلع فى بيراميدز، إن رمضان صبحى تعرض لإلتواء فى الكاحل خلال مشاركته فى أول مران فى المغرب قبل مواجهة الرجاء، وتلقى حقنة مسكنة قبل المباراة حتى يتمكن من المشاركة.

أضاف المصدر إن رمضان صبحى لم يشارك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، بسبب معاناته من تلك الإصابة، حيث فضل الجهاز الفنى والطبى منح اللاعب راحة من المران حتى يتم تجهيزه بشكل جيد للمباراة المقبلة.

مواجهة بيراميدز والرجاء التى أقيمت يوم الأحد الماضى على ملعب محمد الخامس، فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية، انتهت بفوز الرجاء بهدفين دون رد، لتصبح تلك الهزيمة الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

ويستعد بيراميدز لاستضافة الرجاء في التاسعة مساء الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.