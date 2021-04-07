شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يعود للتشكيل الأساسى لبيراميدز فى مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للتشكيل الأساسى فى مواجهة الرجاء المغربى، بالمباراة المقرر لها في التاسعة مساء الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.

السعيد عاد للمشاركة بعد غياب طويل بسبب الإصابة فى الشوط الثانى من مواجهة بيراميدز والرجاء التى أقيمت يوم الأحد الماضى على ملعب محمد الخامس، فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز الرجاء بهدفين دون رد، لتصبح تلك الهزيمة الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

ويرغب الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى أروابارينا فى الدفع بعبد الله السعيد فى التشكيل الأساسى أمام الرجاء، للاعتماد بشكل أكبر على عناصر الخبرة، لاسيما وإن السعيد يعد من أفضل اللاعبين فى مركز صانع الألعاب بمصر، ووجوده سيكون إضافة قوية.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم هيليدر مارتينيز، ويعاونه سانشيز أوليفيرا المساعد الأول، ودا سيلفا جوليو المساعد الثاني، وجواو مواندا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، والمنسق العام من غانا مارك أدو، والمنسق الأمني روفين ليبيريا من مدغشقر، بينما يراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.