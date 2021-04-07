شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي يتعادل مع دجلة 1-1 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الاول بين وادي دجلة وفريق البنك الاهلي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم محمد هلال لوادي دجلة في الدقيقة 2 ، فيما تعادل أحمد علي للبنك الأهلي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء .

وجاء تشكيل البنك الاهلي : فى حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

في خط الدفاع : عاصم صلاح ، محمد دبش ، أحمد ياسين ، محمد مصطفى " ميدو "

في خط الوسط : محمد فتحى ، محمد مثنانى ، استيرلا ، موسى دياوار

في الهجوم : محمود قاعود ، أحمد على

بينما جاء تشكيل فريق وادى دجلة كالتالى : محمد عبد المنصف ، إبراهيم ريعو ، محمود مرعى ، بسام وليد ، اسحاق يعقوبو ، محمد عبد العاطى ، أحمد سعيد ، محمد هلال ، كريم الدبيس ، جورجينو ، صلاح أمين .

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 8 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثمانية مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.