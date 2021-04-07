الامارات | وفاة أسطورة ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه في "تويتر" أحد أساطيره السابقين، أنتونيو كالبي، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاماً.

ولعب كالبي في صفوف الفريق الملكي لستة مواسم بين عامي 1965 و1971، خاض خلالها 121 مباراة وحقق مع الريال بطولة الدوري في 3 مناسبات وكأس أوروبا وكأس إسبانيا مرة واحدة.

كما نعى نادي ليفانتي الإسباني الراحل كالبي الذي لعب في صفوفه بين عامي 1962 و1965، وساهم في صعود الفريق خلال جيله الذهبي، إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني عام 1963.

وبعد اعتزال كالبي، شغل عدة مناصب في نادي ليفانتي، مثل مدير النادي والمدرب المساعد وعضو الإدارة الفنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news