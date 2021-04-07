شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وتونجيث في دوري أبطال أفريقيا.. بطل السنغال يتدرب الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض فريق تونجيث السنغالي تدريبه الرئيسي باستاد القاهرة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء الزمالك المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة تونجيث إلى القاهرة في الواحدة صباح الأربعاء، وكان في استقبالها مسؤولي العلاقات العامة بالنادي لتسهيل إجراءات الخروج من المطار. ويؤدي الفريق السنغالي تدريباته اليوم وغدا على ملعب فندق الإقامة استعدادا للقاء الزمالك.