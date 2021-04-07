شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسعى لتجديد التعاقد مع «أوكوى».. والجهاز الفنى يبحث خوض مباراة ودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، لتجديد التعاقد مع الأوغندى إيمانويل أوكوى، جناح الفريق الأول لكرة القدم، فى الفترة الجارية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن نادى الاتحاد السكندرى يسعى لتجديد التعاقد مع إيمانويل أوكوى، والذى ينتهى تعاقده فى نهاية الموسم الجارى، وذلك بناء على طلب حسام حسن، المدير الفنى للفريق، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه فى المباريات الماضية. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة دخول مسؤولى زعيم الثغر فى مفاوضات مع اللاعب الدولى الأوغندى، لإقناعه بتجديد تعاقده.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا لعب مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم 9 مباريات، أحرز خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا.

وفى سياق آخر، يعود الفريق السكندرى للتدريبات الجماعية، اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، وذلك عقب خوض مباراة المقاولون العرب، التى أقيمت بينهما الاثنين الماضى، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها 15 إبريل الجارى، على استاد الجيش بالسويس، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ويبحث الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى عن خوض مباراة ودية الأسبوع المقبل، مع أحد أندية القسم الثانى، لتجهيز اللاعبين البدلاء لمواجهة وادى دجلة.