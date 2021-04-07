شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وسيمبا التنزاني في أفريقيا .. موسيماني يتحدث في مؤتمر صحفى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة سيمبا التنزاني واستعدادات الفريق لها، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي يعقد غدًا الخميس.

ويبدأ المؤتمر الصحفي لموسيماني وأحد لاعبي الأهلي في الثامنة مساء الخميس، وذلك على استاد «الأهلي we السلام»، الذي يستضيف مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني وأحد لاعبي الفريق مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن المباراة في الثامنة والنصف، عقب نهاية مؤتمر موسيماني.

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.