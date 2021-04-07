شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض استبعاد محمد الشناوي أمام سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مقترح معاونيه بالجهاز الفنى باستبعاد محمد الشناوى حارس المرمى من المشاركة أمام سيمبا التنزانى، فى المباراة المقررة مساء غد الجمعة فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك لرغبته فى الحفاظ على بعض نقاط القوة بالفريق .

خصوصًا محمد الشناوى الذى يعتبره المدرب صمام أمان للفريق، وذلك خوفًا من تلقى الفريق خسارة كبيرة فى حالة إجراء تغييرات كثيرة فى التشكيلة قد تؤثر سلبًا على معنويات اللاعبين قبل لقاء القمة المرتقب أمام الزمالك المقرر يوم 18 إبريل الجارى بالدورى المحلى .

بينما ينوى موسيمانى إجراء 4 تغييرات فقط فى التشكيلة بمنح الفرصة لعدد من العناصر التى لم تشارك بشكل أساسى، فى مقدمتهم والتر بواليا وأكرم توفيق وصلاح محسن، لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويواصل المدير الفنى جلساته مع معاونيه للاستقرار على التشكيلة والطريقة التى سيخوض بها الفريق المباراة لرغبته فى تحقيق انتصار معنوى بعد حسم الأهلى التأهل لدور الثمانية كوصيف للمجموعة خلف سيمبا المتصدر.

من جهته، كشف أشرف محرم، الطبيب المعالج لحمدى فتحى، عن تطورات إصابة الأخير.

وقال محرم: «حمدى فتحى يستطيع التواجد فى الجيم، والقيام أيضا بتدريبات الجرى والكرة، لكن بشرط عدم الدخول فى أى التحامات حاليا».

وأضاف: «حمدى يحرك ذراعه بشكل جيد، ويستطيع التدرب مع الفريق بشكل طبيعى خلال 8 أسابيع، حيث يبذل أقصى جهده فى برنامجه العلاجى للعودة بكل قوة».

وتابع: «لا أتوقع أن يحتاج حمدى فتحى 10 أسابيع، كما قال البعض، حيث تكفى 8 أسابيع لعودته للتدريبات الجماعية».

يُذكر أن فتحى تعرض للإصابة خلال مباراة مصر وكينيا، فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.