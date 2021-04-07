شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض العفو عن «عاشور» رغم الاعتذار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، العفو عن إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد معاقبته بالتدريب منفردًا مع فريق الشباب بالنادى، بعد أزمة اعتراضه بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته فى مباراة الفريق الأخيرة أمام مولودية الجزائر فى الجولة قبل الأخيرة لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ورغم اعتذار عاشور لمدربه والجهاز الفنى عما بدر منه، ورغم وساطة لاعبى وكباتن الفريق شيكابالا، وحازم إمام، وجنش، وطارق حامد، إلا أن كارتيرون وأسامة نبيه تمسكا بضرورة استمرار العقوبة واستبعاد اللاعب من مباراة تونجيث المقبلة فى الجولة الأخيرة للبطولة الإفريقية المقررة السبت المقبل.

من جانبه، أكد إمام عاشور امتثاله لقرار الجهاز الفنى، وأنه يرفض التصعيد بعد قرار معاقبته، وسيلتزم بتطبيق قرار كارتيرون والجهاز المعاون، سواء بالتدريب منفردًا أو تطبيق العقوبة المالية.

من جهة أخرى، رفع الجهاز الفنى بقيادة كارتيرون حالة الطوارئ داخل تدريبات الفريق استعدادًا للمواجهة المصرية والمرتقبة أمام بطل السنغال، التى يدخلها الأبيض تحت شعار حياة أو موت من أجل الفوز وانتظار هدية الترجى بالفوز على المولودية لضمان التأهل كثانى المجموعة بعد بطل تونس.

من ناحية أخرى، برَّأ تقرير محمد أسامة، طبيب الفريق، أحمد سيد زيزو، من تهمه ادعاء الإصابة، وهروبه من مباراة المولودية، بعدما أثبت التقرير الطبى إصابة اللاعب.

فى شأن آخر، أصدرت اللجنة الثلاثية التى تدير النادى بيانًا رسميًا رفضت فيه تعيين حكام مصريين لمباراة القمة، وجاء نص البيان: «يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لخوض المنافسات المقبلة بالبطولات المختلفة محليًا وإفريقيًا».

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيث السنغالى السبت المقبل بختام دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا وبعدها سيكون على موعد مع لقاء حرس الحدود ببطولة كأس مصر يوم 14 إبريل الحالى، ثم يخوض لقاء قمة الدورى أمام النادى الأهلى يوم 18 إبريل على استاد القاهرة. ويضع الفريق نصب عينيه حاليًا المنافسة الإفريقية قبل الاستعداد لخوض غمار المباريات المحلية، فى الوقت الذى بدأت فيه الأنباء تتردد عن إمكانية إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصرى. ورغم أن الزمالك يضع كامل ثقته فى التحكيم المصرى إلا أن النادى ونظرًا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أى اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصرى والالتزام بالمتعارف عليه فى مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبى، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانًا لرفع الحرج عن الحكام المصريين فى مثل هذه المباريات الحساسة.

فيما أعلنت اللجنة الثلاثية استعدادها للرحيل فورًا عن منصبها الإدارى فى النادى فى حالة صدور قرار من وزير الرياضة بعد مباراة تونجيث السبت المقبل.