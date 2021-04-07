شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان وزارة الشباب والرياضة، محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري.

تناول اللقاء استعراض أوجه التطوير بنادي الاتحاد السكندري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وخلال اللقاء أكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب كافة الأندية المصرية في سبيل الارتقاء بالمنظومة الرياضية بما يعود بالنفع العام على الرياضة المصرية.

من جانبه، وجه محمد مصيلحي الشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده البناءة الخاصة بالشباب والرياضة، وعلى سعيه لوضع القطاع الرياضي في المكانة التي يستحقها، ومساندته القوية لكافة الأندية الشعبية والتي منها الاتحاد السكندري.

حضر اللقاء الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة والأستاذ هشام حسن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري.