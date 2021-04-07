شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز ينهي استعداداته لاستضافة كأس الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، استعداداته لاستضافة بطولة «كأس الفراعنة» الدولية الثانية لجمباز الأيروبيك والمقرر انطلاقها غدا الخميس وحتى 10 أبريل الجاري.

تابع رئيس اتحاد الجمباز ومجلس الإدارة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر التي تستضيف البطولة.

ويشارك في بطولة كأس الفراعنة الدولية 8 دول وهي البرازيل وأذربيجان ورومانيا والتشيك وبيلاروسيا واليمن وسوريا ومصر البلد المضيف بإجمالي ٣٩٥ لاعب.

أثنى صبحي على أداء إيهاب أمين ومجهوداته في إدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة، مشيراً أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية، حيث تعتبر هذه البطولات فرصه ذهبيه للاعبى ولاعبات أندية مصر للمشاركة والاحتكاك في منافسه دولية.

فيما أكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا لضمان سلامة اللاعبين المشاركين في البطولة ورؤساء الوفود والضيوف.

مضيفاً أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تهجيز وإعداد أبطال رياضيين واعدين من أجل المشاركة في الأولمبياد وتحقيق مختلف الميداليات في البطولات التي تشارك فيها مصر، حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.

الجدير بالذكر، أن بطولة «كأس الفراعنة» الأولى قد أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر ٢٠١٩ وشهد البطولة كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.