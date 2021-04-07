شكرا لقرائتكم خبر عن الأفضل رغم الهزيمة.. تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول في مباراتهم أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة ريال مدريد ضد ليفربول على ملعب ألفريدو دي استيفانو في اسبانيا في دوري أبطال أوروبا وذلك في الدور ربع النهائي بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف لليفربول , أحرز أهداف ريال مدريد كلا من فينيسيوس جونيور (هدفين) وماركو أسينسيو في الدقائق 27 ,36 , 65 على الترتيب بينما أحرز هدف ليفربول الوحيد اللاعب محمد صلاح.

فريق ليفربول كان قد تأهل لهذا الدور بعد أن فاز في دور ال 16 على فريق أر بي ليبزيج ذهابا وعودة بنتيجة 2-0 لكل مباراة ليصبح مجموع أهداف المبارتين 4 أهدف مقابل لاشئ , بينما تأهل ريال مدريد لهذا الدور بعد فوزه على فريق أتالانتا في ايطاليا 1-0 ثم يعود ويفوز في أسبانيا بنتيجة 3-1 ليصبح مجموع أهدافه في المبارتين 4 أهداف مقابل هدف.

وقد حصل محمد صلاح على أفضل تقييم في مباراة ليفربول وريال مدريد من المواقع والصحف الانجليزية من بين لاعبي ليفربول حيث حصل على متوسط تقييم 6.4 درجة يليه اللاعب فابينو بمتوسط تقييم 5.8 ثم كاباك بتقييم 5.5 درجة , أما أسوأ اللاعبين تقييما فكان اللاعب نابي كيتا حيث حصل على تقييم سئ للغاية وهو 3.7 درجة يليه اللاعب أرنولد ترينت بتقييم 4.2 ثم اللاعب ساديو ماني بمتوسط تقييم 4.5 درجة.

وفيما يلي تقييم محمد صلاح وجميع لاعبي ليفربول من المواقع والصحف الانجليزية كما يلي :