شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق تُزين موقعة «تكسير العظام» بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حتى بدون المهاجم المتألق روبرت ليفاندوفسكي المصاب، يستهدف بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب تكرار نجاحه في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما يستضيف باريس سان جيرمان ونيمار في ذهاب ربع نهائي 2020/21 اليوم الأربعاء.

وتقام مباراة الذهاب على أرضية ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم الليلة، بينما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 12 من الشهر الجاري على أرضية ملعب بارك دي برانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وسيفتقد النادي البافاري لخدمات مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيغيب عن الفريق لمدة 4 أسابيع، وهو ما يضع بايرن في ورطة، للتغلب على الفريق الفرنسي، الذي سيدخل هذه الموقعة بدافع الثأر من خسارته في نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 10 أرقام قبل موقعة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان..

1- خاض بايرن ميونخ 19 مباراة دون هزيمة في دوري أبطال أوروبا (18 انتصارًا وتعادلًا واحدًا) ويمكن أن يصبح الفريق الثاني فقط في تاريخ منافسة النخبة في أوروبا الذي يخوض 20 مباراة بدون هزيمة. وقد حقق ذلك سابقًا من قبل مانشستر يونايتد (25 بين عامي 2007 و2009).

2- فاز البافاريون في جميع تلك المباريات باستثناء واحدة، بما في ذلك الفوز في نهائي أغسطس الماضي، لكن لديهم سجلًا إجماليًا سلبيًا أمام باريس سان جيرمان.

3- فاز باريس سان جيرمان بخمسة انتصارات وخسر في أربع من المواجهات العشر السابقة في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أن هذا سيكون مجرد لقاءهم الثاني في مرحلة خروج المغلوب.

4- سيكون بايرن أيضًا بدون ليفاندوفسكي، الذي سجل 15 هدفًا في 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ تولى هانز فليك المسؤولية في نوفمبر 2019- وهو أكبر عدد من أي لاعب في البطولة عبر هذا الإطار الزمني.

5- سجل الدولي الفرنسي كيليان مبابي ستة أهداف في سبع مباريات في البطولة هذا الموسم، بما في ذلك أربعة أهداف في ذهاب وإياب مع برشلونة في آخر مباراة، مما جعله أفضل موسم له مع 2016-2017.

6- سيكون هذا هو اللقاء العاشر في دوري أبطال أوروبا بين الفريقين، حيث حقق الفريق البافاري أربعة انتصارات، بينما حقق الفريق الباريسي 5 انتصارات، وسيكون هذا اللقاء الثاني في مرحلة خروج المغلوب بعد نهائي العام الماضي.

7- فشل فريق باريس سان جيرمان في التسجيل فقط في مباراة واحدة من آخر 43 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 0-1 في نهائي الموسم الماضي أمام نفس المُنافس. منذ بداية موسم 2016-2017، حقق بايرن ميونيخ (2.8) فقط متوسط أهداف في المباراة الواحدة أكثر من باريس سان جرمان (2.5) في المسابقة.

8- وصل بايرن إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 11 مرة، في حين أن باريس سان جيرمان- الذي لم يرفع الكأس مطلقًا- تجاوز دور الثمانية مرتين فقط.

9- سجل تشوبو موتينج هدفين من أهدافه الخمسة مع بايرن في دوري أبطال أوروبا. سجل تسعة أهداف في 51 مباراة خلال موسمين مع باريس سان جيرمان. أرسل هدفه الأخير فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019/20.

10- أصبح جمال موسيالا أصغر هداف لبايرن في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا، وعمره 17 عامًا و363 يومًا، بفضل هدفه ضد لاتسيو في دور الستة عشر.