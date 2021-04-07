شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية عصر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي، استعرض خلالها نقاط القوة والضعف لدى بطل تنزانيا، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين مساء بعد غدٍ الجمعة.

وحرص مدرب الأهلي خلال المحاضرة على شرح عدد من الجوانب الفنية الخاصة بفريق سيمبا التنزاني، وطريقة أدائه في الحالتين الهجومية والدفاعية، وذلك من خلال مجموعة من اللقطات المجمعة لمباريات الفريق التنزاني.

كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي في تدريبات إضافية، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وركز ميشيل خلال تدريبات ثنائي حراسة مرمى الأهلي على مجموعة من الفقرات البدنية إلى جانب التدريب على الكرات العرضية، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق.

غادر والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.

وتعرض بواليا لكدمة قوية في القدم، استدعت خروجه من التقسيمة التي أجراها المدير الفني بيتسو موسيماني، في نهاية المران الجماعي للنادي الأهلي ولم يستكمل بواليا الشوط الثاني من التقسيمة، حيث غادر الملعب وخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق.

وخضع بواليا لجلسة علاج طبيعي واستشفاء للتخفيف من آلام الكدمة التي تعرض لها في القدم.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي قد أجرى أكثر من تقسيمة قوية بين اللاعبين، ضمن فقرات المران الجماعي، وجرت التقسيمة الأولى بين أربعة فرق، تتنافس دفاعًا وهجومًا على أرضية الملعب، من خلال تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والهجومية.

وبعد ذلك أنهى موسيماني فقرات المران بتقسيمة أخرى بين فريقين بطول الملعب استمرت لمدة ربع الساعة، وركز خلالها على توجيه تعليمات محددة للاعبي الوسط والهجوم في الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد الأهلي we‏ السلام»، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد تعادله ‏مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.