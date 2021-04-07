الاتحاد الايرلندي يصدم اليويفا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

أبلغ الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، الاتحاد الاوروبي (​اليويفا​)، بأنه لا يمكنه ضمان ​حضور الجماهير​ في مباريات بطولة أوروبا 2020 في العاصمة الأيرلندية، مما يزيد من احتمال نقل المباريات إلى مكان آخر.



وفي بيان للاتحاد الأيرلندي:" أبلغ الاتحاد الأيرلندي بناء على توجيهات من الحكومة، اليويفا بأنه بسبب جائحة كوفيد-19 ليس في وضع يمكنه من تقديم ضمانات بشأن الحد الأدنى من مستويات المتفرجين في مباريات بطولة أوروبا المقررة في دبلن في حزيران".

وكان اليويفا قد طالب بالحصول على ضمانات حول أعداد المشجعين، ولن تقام مباريات في ملاعب بدون جماهير.