روما يفقد نجميه امام اياكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

كشفت تقارير صحف ايطالية، ان روما سيفتقد نجميه في المواجهة المرتقبة امام ​اياكس​ الهولندي في ذهاب ربع نهائي ​الدوري الاوروبي​.



وبحسب صحيفة فوتبول ايطاليا، فان الثنائي هنريك ​مخيتاريان​ وكريس سمولينع سيغيبان عن مواجهة أياكس الخميس القادم.

وواصل اللاعبان السابقان لنادي مانشستر يونايتد العمل بشكل فردي في التدريبات اليوم، ويأمل فونسيكا في عودتهما امام بولونيا نهاية الأسبوع.

ومن جهة اخرى، خاض ريك كارسدورب تدريبات منفردة لكنه سيغيب ايضاً عن مواجهة الفريق الهولندي.