اغويرو يريد البقاء في الدوري الانكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

كشف تقرير صحفي إنكليزي رغبة النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو البقاء في ​الدوري الانكليزي​ الموسم المقبل بعد رحيله عم ​مان سيتي​.



التقارير اكدت ان النجم التاريخي لمانشستر سيتي يرغب في الإستمرار باللعب في الملاعب الإنكليزية.

وأشارت إلى أن الاهتمام الحقيقي من أندية البريمييرليغ بضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً هو من ناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

وقد أعلن مانشستر سيتي بشكل رسمي مؤخراً عدم وجود نية لتجديد تعاقده مع اللاعب وسيغادر النادي في الصيف وبالتالي سيكون قادراً على اللعب لفريق جديد مجانا.