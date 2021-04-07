الكشف عن حكم لقاء الكلاسيكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

كشفت تقارير صحف اسبانية، عن الحكم الذي سيقود قمة الليغا الاسبانية بين برشلونة و​ريال​ مدريد في ​كلاسيكو​ الارض يوم السبت القادم.



وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية، فان الاتحاد الاسباني قد منح مهمة قيادة المباراة، لماتيو ​لاهوز​.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة على ملعب الفريدو دي ستيفانو، حيث ستحظى المباراة أهمية كبيرة للفريقين في طريق المنافسة على الليغا.

وسيتولى ريوغان سوتو غرادو مهمة إدارة تقنية الفيديو في المباراة.

يذكر ان اتلتيكو مدريد يتصدر ترتيب الليغا برصيد 66 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثاني , 3 نقاط عن ريال مدريد الثالث.