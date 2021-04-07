الاتحاد الاسباني يفتح تحقيقاً مع لاعب قادش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

أكد ​الاتحاد​ الإسباني لكرة القدم، أنه فتح تحقيقا مع خوان ​كالا​ مدافع ​قادش​، بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية للاعب ​فالنسيا​، مختار دياكابي في مباراة الفريقين في الليغا.



ولم يقدم الاتحاد الإسباني المزيد من التفاصيل حول التحقيق أو متى سيعلن عن قراره.

ودعا دياكابي الى معاقبة كالا بسبب الإساءة العنصرية التي ينفيها المدافع الإسباني.

وقال كالا (31 عاما) في مؤتمر صحفي، إنه قال لدياكابي "اتركني وشأني" خلال انتصار قادش (2-1) على فالنسيا، مضيفا أن المدافع الفرنسي أساء ترجمة ما قاله.

وغادر لاعبو فالنسيا الملعب وأرادوا الانسحاب من المباراة، الا انهم استأنفوا اللعب بدون دياكابي الذي طلب تبديله.