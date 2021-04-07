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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنزيما: مباراة الكلاسيكو هي الافضل في العالم وميسي لاعب خطير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021
اكد النجم الفرنسي لنادي ريال مدريد كريم بنزيما ان مباراة الكلاسيكو هي الأفضل في العالم، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة برشلونة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وصرح بنزيما قائلاً: "أفضل مباراة في العالم، ليس فقط بالنسبة لي ولكن للجميع لأنهما فريقان يتمتعان بتاريخ كبير".
واضاف: "أعتبر المواجهة المقبلة نهائية لما لها من أهمية كبيرة في سباق الدوري الإسباني، علينا أن نحافظ على أسلوبنا واستحواذنا على الكرة".
وعن ميسي، اختتم: "انه يفعل كل شيء على أرض الملعب، علينا الحذر لأننا نعلم بالفعل أنه لاعب خطير للغاية، علينا اللعب كما فعلنا في مباراة الدور الأول".