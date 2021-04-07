بنزيما: مباراة الكلاسيكو هي الافضل في العالم وميسي لاعب خطير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

اكد النجم الفرنسي لنادي ​ريال مدريد​ ​كريم بنزيما​ ان مباراة الكلاسيكو هي الأفضل في العالم، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة برشلونة ببطولة ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم.



وصرح بنزيما قائلاً: "أفضل مباراة في العالم، ليس فقط بالنسبة لي ولكن للجميع لأنهما فريقان يتمتعان بتاريخ كبير".

واضاف: "أعتبر المواجهة المقبلة نهائية لما لها من أهمية كبيرة في سباق الدوري الإسباني، علينا أن نحافظ على أسلوبنا واستحواذنا على الكرة".

وعن ميسي، اختتم: "انه يفعل كل شيء على أرض الملعب، علينا الحذر لأننا نعلم بالفعل أنه لاعب خطير للغاية، علينا اللعب كما فعلنا في مباراة الدور الأول".