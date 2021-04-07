اخبار الرياضه

بنزيما: مباراة الكلاسيكو هي الافضل في العالم وميسي لاعب خطير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنزيما: مباراة الكلاسيكو هي الافضل في العالم وميسي لاعب خطير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

اكد النجم الفرنسي لنادي ​​ ​كريم بنزيما​ ان مباراة الكلاسيكو هي الأفضل في العالم، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة ببطولة ​​ لكرة القدم.

وصرح بنزيما قائلاً: "أفضل مباراة في العالم، ليس فقط بالنسبة لي ولكن للجميع لأنهما فريقان يتمتعان بتاريخ كبير".

واضاف: "أعتبر المواجهة المقبلة نهائية لما لها من أهمية كبيرة في سباق الدوري الإسباني، علينا أن نحافظ على أسلوبنا واستحواذنا على الكرة".

وعن ، اختتم: "انه يفعل كل شيء على أرض الملعب، علينا الحذر لأننا نعلم بالفعل أنه لاعب خطير للغاية، علينا اللعب كما فعلنا في مباراة الدور الأول".

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا