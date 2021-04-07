شكرا لقرائتكم خبر عن رائد التحدي يهدد الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يستضيف فريق الأهلي سابع الدوري نظيره فريق الرائد (المركز 12) غدا الخميس، وذلك عند الساعة 8:50م على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بعد المستويات المتدنية التي قدمها الفريق في الجولات الخمس الأخيرة والتي تلقى فيها 5 خسائر ليتراجع الفريق للمركز السابع، ما أدى لتعاقد إدارة النادي مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويملك الراقي 35 نقطة حصدها من 10 انتصارات و5 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 36 وعليه 41 هدفاً، ويأمل جمهور الراقي بأن يظهر الفريق بمستواه المعروف وكسر سلسلة الخسائر التي تعد الأطول بين الفرق لهذا الموسم.

فيما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء بعد أن قدم مستويات جيدة في الجولات الخمس الأخيرة ليقفز للمركز الثاني عشر برصيد 29 حصدها من 8 انتصارات و5 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 35 وعليه مثلها، ويسعى رائد التحدي من خلال اللقاء لتحقيق الانتصار والابتعاد عن مراكز الهبوط، إذ يفصله نقطتين فقط عن أقرب مراكز الخطر.