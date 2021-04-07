شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يتقدم في تصنيف الـ«فيفا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقدم المنتخب السعودي مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليصل للمركز رقم 65 عالميا والسادس آسيويا وعربيا لشهر أبريل، بعد المباريات الـ185 التي خاضتها معظم المنتخبات القارية، خلال فترة التوقف السابقة، فيما تقدم منتخب مصر الشقيق 3 مراكز في التصنيف نفسه، ليحتل المركز الـ46 عالميا، بينما يحتل المركز السادس على صعيد المنتخبات الأفريقية، والرابع عربيا بعد تونس والجزائر والمغرب.

وجاء تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات العربية على الشكل التالي: تونس الأولى عربيا في المركز (26)، تليها الجزائر (33)، المغرب (43)، مصر (46)، قطر (58)، السعودية (65)، العراق (68)، الإمارات (73)، سورية (79)، عمان (80)، لبنان (93)، الأردن (95)، البحرين (99)، الكويت (148).

يأتى هذا في الوقت الذي احتفظ فيه منتخب بلجيكا بصدارة تصنيف الفيفا برصيد 1783.38، متفوقا على فرنسا والبرازيل وإنجلترا على الترتيب، بينما اقتحم منتخب الدنمارك قائمة العشرة الأوائل بعدما تقدم «مركزين» فى التصنيف ليحتل المركز العاشر.

وتقدم كل من منتخب صربيا (25، بتقدم 5 مراكز)، ونيجيريا (32، بتقدم 4 مراكز)، وأسكتلندا (44، تقدم 4 مراكز)، وغانا (49، تقدم 3 مراكز)، فيما كان أبرز المتقدمين هذا الشهر غينيا بيساو (108، تقدم 11 مركزا، وناميبيا (111، تقدم 10 مراكز).