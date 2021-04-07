شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي وميكالي.. من يخطف الكلاسيكو؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ينهي مدربا الاتحاد والهلال البرازيليان كاريلي وميكالي غدا الخميس تحضيراتهما الفنية لمواجهة الكلاسيكو يوم الجمعة على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اذ سيكتفي كلا المدربين بحصتين تدريبيتين خفيفتين سيتم من خلالهما إجراء مناورتين كرويتين سيتم فيهما تطبيق بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها المدربان كاريلي وميكالي في اللقاء، واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوضان بها مباراة الكلاسيكو المرتقبة.

هذا ويطمح المدرب كاريلي لتحقيق الفوز الأول له على فريق الهلال منذ قيادته للفريق الاتحادي الموسم الماضي، إذ خسر من أمام المدرب الهلالي السابق الروماني رازفان بهدف مقابل لا شيء في الدور الثاني الموسم الماضي، وتعادل إيجابياً 1/1 في لقاء الدور الأول في الموسم الحالي، وتعتبر مواجهة الغد الثالثة له أمام الزعيم، ويسعى للانتصار وحصد النقاط وتعزيز فرصة منافسة العميد على الدوري.

في حين يتطلع المدرب ميكالي لتسجيل أول انتصار له على فريق الاتحاد من خلال مباراة الكلاسيكو المرتقبة، واستمرار الفريق الهلالي في الانفراد بصدارته للدوري والسعي للمحافظة على اللقب المحلي في الموسم الحالي.