اخبار الرياضه

المولد يعود أساسيا أمام الزعيم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المولد يعود أساسيا أمام الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يعود النجم الاتحادي فهد المولد لقائمة الفريق الكروي الأساسية في مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال ضمن مباريات الجولة ٢٥ من دوري كأس الأمير للمحترفين، إذ يتضح اعتماد المدرب كاريلي على المولد من خلال الحصص التدريبية التي تسبق لقاء العميد بالزعيم في الدوري.

وتسود أنصار الاتحاد حالة من التفاؤل بتحقيق الفريق الكروي الفوز وحصد النقاط الثلاث، واستعادة المولد توهجه الفني بعد تألقه مع المنتخب السعودي في مباراة فلسطين الماضية ضمن دور المجموعات المؤهلة لكأسي العالم وآسيا القادمتين.


الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا