شكرا لقرائتكم خبر عن المولد يعود أساسيا أمام الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يعود النجم الاتحادي فهد المولد لقائمة الفريق الكروي الأساسية في مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال ضمن مباريات الجولة ٢٥ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يتضح اعتماد المدرب كاريلي على المولد من خلال الحصص التدريبية التي تسبق لقاء العميد بالزعيم في الدوري.

وتسود أنصار الاتحاد حالة من التفاؤل بتحقيق الفريق الكروي الفوز وحصد النقاط الثلاث، واستعادة المولد توهجه الفني بعد تألقه مع المنتخب السعودي في مباراة فلسطين الماضية ضمن دور المجموعات المؤهلة لكأسي العالم وآسيا القادمتين.