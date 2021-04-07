شكرا لقرائتكم خبر عن بيسّينا ينضم إلى لائحة المصابين بكورونا في منتخب إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمّ لاعب وسط أتالانتا الدولي ماتيو بيسّينا الأربعاء إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد أفراد المنتخب الإيطالي الذين التقطوا العدوى إلى ثمانية، بعد التحاقهم بصفوفه للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وأكد نادي أتالانتا أن نتيجة اختبار بيسّينا جاءت إيجابية لكوفيد-19، اللاعب البالغ 23 عاماً لا يعاني عوارض، ودخل في حالة عزل.

وظهرت عوارض كورونا على العديد من اللاعبين الدوليين لمنتخب إيطاليا بإشراف المدرب روبرتو مانشيني خلال النافذة الدولية الأخيرة.

وقد تمّ منذ حينها تأكيد إصابة سبعة لاعبين هم: ليوناردو بونوتشي وفيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، ماركو فيراتي وأليساندرو فلورنتسي (باريس سان جرمان الفرنسي)، فينتشنتسو غريفو (فرايبورغ الألماني) وحارس المرمى أليسيو كرانيو (كالياري). كما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن نتيجة حارس مرمى تورينو سالفاتوري سيريغو جاءت إيجابية.

وكان الاتحاد الإيطالي للعبة أعلن عن إصابة أربعة من أعضاء من الجهاز الفني للمنتخب عقب المباراة الثالثة الأخيرة في التصفيات أمام ليتوانيا (2-صفر) في 31 مارس الماضي.

واستدعى المدرب مانشيني 38 لاعباً إلى تشكيلته خوفاً من تفشّي كورونا في صفوفه.