شكرا لقرائتكم خبر عن أمستردام وبيلباو ملتزمتان باستضافة جماهير في بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام - رويترز

أكدت أمستردام وبيلباو، الالتزام بالسماح للجماهير بحضور مباريات بالمدينتين خلال بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 المؤجلة إلى يونيو/حزيران المقبل.

وطالب الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) 12 مدينة تستضيف مباريات البطولة بتحديد خططها بشأن سعة الجماهير بالاستادات بالمسابقة التي تنطلق يوم 11 يونيو/حزيران.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس «يويفا»، إن كل المدن المضيفة يجب أن تضمن حضور بعض المشجعين، مشدداً على عدم إقامة مباريات خلف أبواب مغلقة رغم أن وباء كوفيد-19 صعّب الأمور على المنظمين.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس اليويفا قراراً نهائياً بشأن الاستادات يوم 20 أبريل/نيسان.

وتأجلت بطولة أوروبا 2020 لمدة عام بسبب الوباء، وأقيمت معظم مسابقات كرة القدم في أوروبا بدون جماهير خلال العام الماضي، وحتى الآن.

وأعلن الاتحاد الهولندي أن «12 ألف مشجع على الأقل» يمكنهم حضور المباريات في استاد يوهان كرويف بمدينة أمستردام.

وأضاف في بيان، أنه «بناء على التطورات الخاصة بكوفيد-19 في يونيو، توجد فرصة أمام المزيد من الجماهير لدخول الاستاد».

وستحدد الحكومة الهولندية عدد الجماهير المسموح به في مرحلة لاحقة، وحذرت الأربعاء من أن زيادة الإصابات بالفيروس في الأسابيع قبل البطولة قد تعني تخفيض عدد المشجعين.

ويجب أن تكون نتائج فحوص كل المشجعين سلبية قبل وقت قصير من المباراة، وستطبق إجراءات صحية مشددة داخل الاستاد.

كما أبلغت مدينة بيلباو الإسبانية مسؤولين في اليويفا بالسماح بحضور 25 في المئة من سعة الجماهير في استاد سان ماميس إذا انخفضت معدلات الإصابة بالفيروس، مقارنة بالأعداد الحالية، وتعني الخطوة إمكانية حضور نحو 13 ألف مشجع بالمباريات.

وستلعب إسبانيا مبارياتها الثلاث بدور المجموعات في سان ماميس، الذي يسع لـ53 ألف مشجع، كما سيستضيف مباراة بدور 16.

وتواجه دبلن عاصمة إيرلندا التهديد الأكبر بشأن ضمان حضور الجماهير، بعد أن قال رئيس الوزراء مايكل مارتن إنها ستكون مسألة «صعبة جداً».

من جهته قال الاتحاد الإيطالي يوم الثلاثاء، إن الحكومة «ستطرح أفضل الحلول» للسماح للجماهير بالحضور في الاستاد الأولمبي بالعاصمة روما.