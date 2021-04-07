شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يعلن إصابة سواريز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيغيب لويس سواريز مهاجم أتليتيكو مدريد نحو ثلاثة أسابيع عن الملاعب، بسبب إصابة عضلية، ما يمثل ضربة أخرى لسعي النادي للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتعرض سواريز، هداف أتليتيكو هذا الموسم برصيد 19 هدفاً في الدوري، للإصابة خلال حصة تدريبية الأربعاء، ونشر النادي بعدها تقريراً طبياً يؤكد أنه تعرض لإصابة عضلية في ساقه اليسرى.

ولم يذكر بيان النادي المدة التي سيغيبها المهاجم القادم من أوروجواي، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه سيغيب ثلاثة أسابيع.

وكانت هناك شكوك بالفعل حول مشاركة المهاجم البالغ عمره 34 عاماً أمام ريال بيتيس يوم الأحد المقبل خارج الديار، والآن سيغيب عن مواجهات الفريق خارج أرضه في الدوري أمام إيبار وويسكا وأتليتيك بيلباو.

وستمنح إصابته الفرصة للمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، الذي انضم للنادي في يناير/ كانون الثاني الماضي من أولمبيك ليون، لكنه خاض 42 دقيقة فقط في الدوري ولم يبدأ أي مباراة.

وكان أتليتيكو يتفوق بفارق عشر نقاط في الصدارة قبل نهاية يناير الماضي، لكن تقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط يوم الاثنين بعد فوز برشلونة على بلد الوليد 1-صفر، مستغلاً خسارة فريق المدرب دييجو سيميوني 1-صفر في إشبيلية.

ويحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن جاره. وسيغيب عن أتليتيكو أيضاً أمام بيتيس ثاني هدافيه ماركوس يورينتي.