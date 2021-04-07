حكاية خناقة دموية في الزمالك.. ونقل المدير المالي للمستشفى

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة مأساوية، كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن مقر القلعة البيضاء شهدت مشاجرة قوية اليوم بين عبدالعزيز حمدي، مدلك الفريق، ومحمد بدر، المدير المالي للقلعة البيضاء.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لموقع «الوطن سبورت»، على أن عبدالعزيز حمدي تهجم بشكل واضح على المدير المالي، وعنفه بشدة وتطاول عليه بالأيدي، وتسبب له بكسر في عظمة الترقوة، ما استدعى نقل الأول إلى المستشفى.

اللجنة المؤقتة تحقق في الواقعة

وأشار المصدر، إلى أن اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، تحقق فيما حدث، خاصة بعد نقل المدير المالي بعربة الإسعاف إلى المستشفى.

واختتم المصدر تصريحاته، قائلا: «مدلك الفريق يستفسر من المدير المالي عن المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الطبي، منذ مجلس مرتضى منصور، وحقيقة صرف هذه المستحقات على الرغم من أنهم لم يحصلوا عليها، لتتعالى الأصوات، وبعدها حدثت المشاجرة».

الزمالك يواجه بطل السنغال في أفريقيا

ويلتقي الزمالك مع تونجيت السنغالي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط، وبالتالي يحتاج للفوز بأي نتيجة على تونجيت السنغالي في الجولة الأخيرة، على أن يخسر المولودية من الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يدير اللقاء تحكيميا المالي محمدو كيتا، ويعاونه كلا من سيدو تياما، مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثان من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، والجزائري عبدالله جويدة مراقبا.