شكرا لقرائتكم خبر عن "ميسى على طريقة شيكابالا".. الزمالك يحتفى بهدف الفهد الأسمر في مرمى المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من البهجة والروح المعنوية العالية يعيشها نادي الزمالك بعد الفوز على مولودية الجزائر بثنائية على أرضه بدوري أبطال افريقيا، وتجدد فرصة الفريق للصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة الافريقية، ونشر الحساب الرسمي للزمالك على "تويتر"، مشهد تخيلي من هدف "شيكابالا" الرائع في مرمى المولودية، ووصفه بأنه هدف لميـسي ولكن على طريقــــة شيكابالا".

كما نشر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء نادي الزمالك، مجموعة من الصور لاستعدادات وتدريبات لاعبي الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.



تدريبات الزمالك

ويثبت محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادى الزمالك، يوما بعد يوما أنه رجل المواقف الصعبة فى القلعة البيضاء فى ظل تألقه الملفت للنظر وقت الشدة ، حيث نجح فى بذل مجهود كبير فى لقاء مولودية الجزائر ليسجل الهدف الثانى الفريق الأبيض فى دورى أبطال أفريقيا.



تدريبات الفريق الابيض



جانب امن التدريبات

ونجح شيكابالا فى المساهمة بقوة فى تحقيق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، وأحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وخطف الفهد الأسمر شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، أنظار الفرنسي كارتيرون، بعد تألقه الملفت في التدريبات الأخيرة برفقة زميله محمد عبد الشافي، لينال الثنائي إشادة المدرب الفرنسي طوال الأيام الماضية، بخلاف حصولهم على درجات مرتفعة في التقييمات الخاصة باللاعبين خلال التدريبات، سواء على صعيد اللياقة البدنية أو الالتزام الفني والتكتيكي.

ونجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فى تجهيز محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق للمشاركة في مباراة الزمالك ومولودية الجزائر.