شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يزور الخليج 365 ويشيد بتجربة التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار عبد الواحد السيد ، نجم مصر ونادى الزمالك السابق، مقر موقع وجريدة ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة، ومحمد مراد نائب رئيس القسم الرياضة الذي شرح له آليات العمل باليوم السابع، التى نالت إعجابه، مؤكدا أنها مؤسسة تؤثر فى الشارع المصرى.

وأشاد عبد الواحد السيد بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلا عن إعلانه عن متابعته لأخباره الرياضية من خلال موقع الخليج 365.

وكشف حارس مرمى مصر الأسبق عن سعادته بتجربة التليفزيون باليوم السابع والاستوديو التحليلى للمباريات وتقديمه مادة جيدة بكل حيادية وعدالة بعيدا عن التعصب، لذلك يحرص كالجماهير على متابعته.



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وأعلن عبد الواحد السيد ، الترشح على منصب العضوية فى انتخابات نادي الزمالك المقبلة ، المرجح إقامتها فى القترة من يوليو حتى أكتوبر المقبلة.

وقال أنه وضع عدة أهداف عقب إنتهاء مسيرته الكروية ومنها العمل بالمجال الإعلامي ، و أنه سعيد بتجربته في قناة نادي الزمالك حاليا ، و من ضمن أهدافه أيضا التواجد في منصب عضوية نادي الزمالك.