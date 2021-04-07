شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلى تفوز على الزمالك 81 \ 79 ببطولة الجمهورية تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة السلة بالنادى الاهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 81\ 79 ، فى منافسات بطولة الجمهورية لفرق تحت 20 سنة ، باللقاء الى شهد ندية كبيرة ، حيث جاءت نتيجة الفترات كالتالى، 22\14 ، 33\32 للزمالك، 50 \ 47 للزمالك ، وفى الفترة الرابعة استطاع الأهلى أن يغير مسار المباراة لصالحه، وينتهى الوقت الاصلى للقاء بالتعادل 71\71 .

تم اللجوء الى شوط اضافى لحسم الفريق الفائز، و سيطرالأحمر على المباراة، لتنتهى المواجهة بينهما بفوز الأهلى 81\79 .

وجاء فوز سلة الأهلى فى ظل الجهد الذى بذله لاعبى الفريق وعلى رأسهم كل من عمرو علاء زهران ، و ياسر ابو الفتوح بالاضافة إلى محمود وليد فى الاهلى

وفى منافسات الرجال يتصدر فريق الاتحاد السكندرى المركز الاول ، ويليه الزمالك ثم الجزيرة ثالثا والاهلى رابعا ، ثم سبورتنج وسموحة فى المركزين الخامس والسادس .