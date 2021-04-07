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سلة الأهلى تفوز على الزمالك 81 \ 79 ببطولة الجمهورية تحت 20 سنة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة السلة بالنادى الاهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 81\ 79 ، فى منافسات بطولة الجمهورية لفرق تحت 20 سنة ، باللقاء الى شهد ندية كبيرة ، حيث جاءت نتيجة الفترات كالتالى،  22\14 ،  33\32 للزمالك،   50 \ 47 للزمالك ، وفى الفترة الرابعة استطاع الأهلى أن يغير مسار المباراة لصالحه، وينتهى الوقت الاصلى للقاء بالتعادل 71\71 .

تم اللجوء الى شوط اضافى لحسم الفريق الفائز، و سيطرالأحمر على المباراة، لتنتهى المواجهة بينهما بفوز الأهلى 81\79 .

وجاء فوز سلة الأهلى فى ظل الجهد الذى بذله لاعبى الفريق وعلى رأسهم كل من عمرو علاء زهران ، و ياسر ابو الفتوح بالاضافة إلى محمود وليد فى الاهلى  

وفى منافسات الرجال يتصدر فريق الاتحاد السكندرى المركز الاول ، ويليه الزمالك ثم الجزيرة ثالثا والاهلى رابعا ، ثم سبورتنج وسموحة فى المركزين الخامس والسادس  .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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