شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك يستعين بـ"الوحل" فى التدريب قبل مواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، بطريقة مختلفة فى تدريب حراس الفريق، قبل مواجهة تونجيث السنغالى فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض اليوم، حراس مرمى الزمالك التدريب فى "الوحل" حيث قام المدرب البرازيلى بزيادة منسوب المياه فى أرض الملعب، حتى يتمكن من تدريب الحراس على كافة الأجواء.

فى الوقت ذاته، خاض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، تدريبات بدنية إضافية بعد مشاركته في تدريبات حراس المرمى خلال مران اليوم الأربعاء.

وخاض ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، تدريبات قوية، وركز مدرب الحراس على تدريبات رد الفعل للحراس وكيفية التعامل مع الكرات العرضية.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة أمام تونجيث، لحصد الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 8 مع انتظار خسارة مولودية الجزائر من الترجى التونسى، حتى يضمن الزمالك التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بتفوقه فى المواجهات المباشرة على الفريق الجزائرى الذى سيكون متساوى معه فى عدد النقاط.



محمود جنش