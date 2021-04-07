شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة للحديث عن مواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيًا في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة للحديث عن لقاء تونجيث بطل السنغال المقرر له يوم السبت في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.
وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لبطل السنغال في الخامسة والنصف مساءً، على أن يخوض تونجيث تدريبه في السادسة مساءً باستاد القاهرة.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة بملعب النادي بميت عقبة؛ على أن يُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريب وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة أمام تونجيث، لحصد الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 8 مع انتظار خسارة مولودية الجزائر من الترجى التونسى، حتى يضمن الزمالك التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بتفوقه فى المواجهات المباشرة على الفريق الجزائرى الذى سيكون متساوى معه فى عدد النقاط.
المواجهة الأولى للزمالك كانت ضد فريق "إيه إس سي نديامبور" السنغالى في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية عام 2000 وفاز الفريق الأبيض ذهابا 3/1 وتلقي هزيمة في مباراة الإياب بنتيجة 1/0.
المواجهة الثانية ضد فريق "جينراسيون فوت" السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019/2020، وخسر الفريق الابيض في السنغال 2/1 بينما حقق الفوز بهدف نظيف في القاهرة.
والتقي الزمالك مع تونجيث في لقاء الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السنغال وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.