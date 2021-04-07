شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة للحديث عن مواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيًا في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة للحديث عن لقاء تونجيث بطل السنغال المقرر له يوم السبت في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لبطل السنغال في الخامسة والنصف مساءً، على أن يخوض تونجيث تدريبه في السادسة مساءً باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة بملعب النادي بميت عقبة؛ على أن يُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريب وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة أمام تونجيث، لحصد الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 8 مع انتظار خسارة مولودية الجزائر من الترجى التونسى، حتى يضمن الزمالك التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بتفوقه فى المواجهات المباشرة على الفريق الجزائرى الذى سيكون متساوى معه فى عدد النقاط.

الزمالك سبق والتقى مع ثلاث فرق سنغالية مختلفة، وجاءت نتائجها جميعًا مناصفة بينهم، حيث حقق الزمالك الفوز فى مباراتين وفازت الفرق السنغالية فى اثنان مثلهم، وحسم التعادل مواجهة واحدة.