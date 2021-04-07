شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد السيد سالم 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تجديد عقد السيد سالم الظهير الأيسر للفريق لمدة 3 مواسم جديدة، حيث كان ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وقال الاتحاد في بيان رسمي على صفحتة في الفيسبوك: "نجح مجلس الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تجديد عقد السيد سالم الظهير الأيسر للفريق لمدة 3 مواسم جديدة، حيث كان ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري".

وتابع البيان: "ووافق السيد سالم على تجديد عقده بعد الجلسة التي جمعته برئيس النادي محمد مصيلحي وتم الاتفاق فيها على جميع البنود، ويأتي ذلك في ضوء حرص الإدارة على الاحتفاظ بنجوم الفريق الأول لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار".

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعن صعود الاتحاد لوصافة الدوري قال مصيلحي: أنا واقعي وهدفنا التواجد في المربع الذهبي، ونعلم أن الأهلي له مباريات مؤجلة، والجهاز الفني للفريق يعمل على قدم وساق، والمنافسة على بطولة الدوري تحتاج إلى مواصفات وإمكانيات خاصة، بالتأكيد حلمي رؤية الاتحاد يتوج بالدوري والكأس، ولكن الأهلي والزمالك في مكانة كبيرة وحتة تانية.