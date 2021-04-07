إصابة والتر بواليا فى الأهلى واللاعب يغادر المران

القاهرة - سامية سيد - غادر والتر بواليا، مهاجم الأهلي، مران الفريق، اليوم الأربعاء، قبل نهاية، إثر تعرضه لكدمة قوية فى القدم، استدعت خروجه من التقسيمة التى أجراها المدير الفني بيتسو موسيماني، فى نهاية المران الجماعي للفريق، الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزانى.

ولم يستكمل بواليا الشوط الثانى من التقسيمة، حيث غادر الملعب وخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

وخضع بواليا لجلسة علاج طبيعى واستشفاء للتخفيف من آلام الكدمة التى تعرض لها فى القدم.

من ناحية أخرى، حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على إجراء أكثر من تقسيمة قوية بين اللاعبين، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني بعد غدٍ الجمعة.

وخلال التقسيمة الأولى قام موسيماني بتقسيم اللاعبين إلى أربعة فرق، تتنافس دفاعًا وهجومًا على أرضية الملاعب، من خلال تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والهجومية.

وأنهى موسيماني فقرات المران بتقسيمة أخرى قوية بين فريقين بطول الملعب استمرت لمدة ربع الساعة، وركز خلالها المدير الفني على توجيه تعليمات محددة للاعبي الوسط والهجوم في الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we‏ السلام»، ‏وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وتأهل الأهلي رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد تعادله ‏مع المريخ بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.‏